29.12.2020, 15:15

Предприниматели хотят незамедлительно получить информацию о связанных с ограничениями мерах поддержки

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EST
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koosolek
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koosolekFoto: Madis Veltman

Торгово-промышленная палата вчера отправила правительству требовательное обращение в связи с введенными для предотвращения распространения коронавируса ограничениями для предприятий Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Палата заявила в обращении, что предприниматели по-прежнему в неведении, каким образом правительство планирует компенсировать им возникающие с этими ограничениями потери.

"Обращаем внимание на то, что действующие начиная с 12 декабря в Ида-Вирумаа и начиная с 28 декабря в Харьюмаа ограничения существенно препятствуют коммерческой деятельности значительного количества предпринимателей", — сказал председатель правления Торгово-промышленной палаты Тоомас Луман в отправленном правительству обращении.

Хотя палата считает эти ограничения во всех отношениях разумными и необходимым то, что правительство планирует компенсировать по меньшей мере частично возникший или возникающий для предпринимателей ущерб, Луман подчеркивает, что в то же время затронутые ограничениями предприниматели сейчас в неведении, будут ли применены возможные меры поддержки и в каком объеме. "Поэтому им сложно принимать касающиеся будущего решения", — подчеркнул председатель правления палаты.

Он подчеркнул, что по закону затронутым ограничениями предпринимателям следует выполнять ожидаемую от них обязанность прилежания и оценивать жизнеспособность коммерческой деятельности и платежные затруднения, а также в обоснованной ситуации незамедлительно представлять банкротное заявление. "В ситуации, где коммерческая деятельность остановлена, оборота не возникает и из-за неоднократного продления ограничений неясна их окончательная продолжительность, очевидно, что возникновение постоянной неплатежеспособности вероятно", — сказал Луман.

По оценке палаты, следом за введением ограничений следовало бы незамедлительно давать конкретные пояснения относительно возможных мер поддержки (в случае если их планируется предоставить). "Учитывая имевшую место до сих пор продолжительность пандемии и примененные уже весной меры и практику применения, разработка и применение новых и при необходимости модернизированных мер больше не должны занимать так много времени", — подчеркнули в обращении.

Луман сказал, что также следовало бы учитывать, что хотя начало вакцинации — это позитивное развитие в борьбе с пандемией, его реальное влияние все-таки наступит спустя месяцы, что с большой вероятностью означает, что сегодняшние ограничения до стабилизации ситуации могут еще расшириться и продлиться.

"В свете новых и расширяющихся ограничений чрезвычайно важно, чтобы одновременно было возможно давать ясное сообщение о смягчающих экономическое влияние мерах, а также реально и без промедлений применять их", — сказал он, подчеркнув еще раз, что правительство знало о второй волне вируса и ее долгой продолжительности уже весной.

"Исходя из вышесказанного, мы просим правительство республики или соответствующие министерства при первой возможности проинформировать общественность, в том числе связанных с ограничениями предпринимателей, о возможных мерах поддержки в связи со смягчением обусловленного ограничениями деятельности экономического влияния и о времени их применения. Это позволит понесшим ущерб из-за ограничений предпринимателям лучше планировать свои следующие действия и принимать решения в кризисе быстрее и адекватнее", — заявила палата в конце своего обращения.

В бюро премьер-министра вчера вечером ответили на запрос Ärileht, что разработка мер поддержки экономики идет. "Сейчас трудно сказать, когда именно их утвердят. В любом случае мы сообщим об этом при первой возможности", — сказала Катерийн Паюмяги из коммуникационного бюро правительства.

В Министерстве экономики и коммуникаций тоже сказали, что они сейчас не могут добавить никакой новой информации к уже опубликованному 22 декабря. Тогда правительство сказало, что чтобы компенсировать возникающий от новых ограничений экономический ущерб, договорились о дотациях больше всего затронутым экономическим секторам. Общий объем поддержки достигает 23 млн евро. Как об ограничениях, так и о мерах поддержки правительство примет отдельные распоряжения.

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