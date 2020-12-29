Предприниматели хотят незамедлительно получить информацию о связанных с ограничениями мерах поддержки

"Обращаем внимание на то, что действующие начиная с 12 декабря в Ида-Вирумаа и начиная с 28 декабря в Харьюмаа ограничения существенно препятствуют коммерческой деятельности значительного количества предпринимателей", — сказал председатель правления Торгово-промышленной палаты Тоомас Луман в отправленном правительству обращении.

Хотя палата считает эти ограничения во всех отношениях разумными и необходимым то, что правительство планирует компенсировать по меньшей мере частично возникший или возникающий для предпринимателей ущерб, Луман подчеркивает, что в то же время затронутые ограничениями предприниматели сейчас в неведении, будут ли применены возможные меры поддержки и в каком объеме. "Поэтому им сложно принимать касающиеся будущего решения", — подчеркнул председатель правления палаты.

Он подчеркнул, что по закону затронутым ограничениями предпринимателям следует выполнять ожидаемую от них обязанность прилежания и оценивать жизнеспособность коммерческой деятельности и платежные затруднения, а также в обоснованной ситуации незамедлительно представлять банкротное заявление. "В ситуации, где коммерческая деятельность остановлена, оборота не возникает и из-за неоднократного продления ограничений неясна их окончательная продолжительность, очевидно, что возникновение постоянной неплатежеспособности вероятно", — сказал Луман.

По оценке палаты, следом за введением ограничений следовало бы незамедлительно давать конкретные пояснения относительно возможных мер поддержки (в случае если их планируется предоставить). "Учитывая имевшую место до сих пор продолжительность пандемии и примененные уже весной меры и практику применения, разработка и применение новых и при необходимости модернизированных мер больше не должны занимать так много времени", — подчеркнули в обращении.

Луман сказал, что также следовало бы учитывать, что хотя начало вакцинации — это позитивное развитие в борьбе с пандемией, его реальное влияние все-таки наступит спустя месяцы, что с большой вероятностью означает, что сегодняшние ограничения до стабилизации ситуации могут еще расшириться и продлиться.