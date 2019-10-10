Предприниматели держат наготове кризисные планы. Экономику ждут темные времена?

По такому случаю у многих предприятий уже готовы кризисные планы.

В страховом секторе много важных инвестиционных решений находятся в режиме ожидания, потому что при общении с клиентами видно, что в нескольких секторах рост предпринимательской деятельности застопорился и готовятся к ухудшению ситуации.