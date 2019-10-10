10.10.2019, 21:10
Предприниматели держат наготове кризисные планы. Экономику ждут темные времена?(9)
Многие ведущие финансовые эксперты Эстонии считают, что в следующем году нас ждет серьезное замедление темпов роста экономики, пишет Äripäev.
Многие ведущие финансовые эксперты Эстонии считают, что в следующем году нас ждет серьезное замедление темпов роста экономики, пишет Äripäev.
По такому случаю у многих предприятий уже готовы кризисные планы.
В страховом секторе много важных инвестиционных решений находятся в режиме ожидания, потому что при общении с клиентами видно, что в нескольких секторах рост предпринимательской деятельности застопорился и готовятся к ухудшению ситуации.
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