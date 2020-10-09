Предприниматель жалуется на нехватку персонала и обвиняет в этом Кассу по безработице

Исполнительный директор Baltic Restaurants Eesti Ааро Лоде заявил, что Касса по безработице, безусловно, оказывает давление и мотивирует безработного найти работу, вот только крайне слабо контролируются причины того, почему человек все же остается на попечении у кассы.

”Безработному хватит нескольких подтверждений того, что он подал заявку, сходил на собеседование и все — Касса по безработице продолжит выплачивать пособие”, — считает бизнесмен.

По мнению Лоде, государственные субсидии еще больше затрудняют поиск сотрудников: ”На самом деле так только отсрочивают неизбежное: если вирус останется и туристы не приедут, увольнения все равно произойдут. Вопрос только в том, осенью или в начале следующего года. Если выплаты субсидий продолжатся и осенью, а весной-зимой произойдут сокращения, то к лету найти сезонного работника станет еще сложнее, чем этой осенью. Кто же захочет идти работать в прекрасный летний день, если деньги поступают из пособий”.

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