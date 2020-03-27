Предприниматель: все арендодатели в Старом городе снизили арендную плату, кроме самого Таллинна

По словам предпринимателя, арендующего в Старом городе пять коммерческих площадей, из которых две принадлежат Таллинну, ему удалось договориться со всеми арендодателями, кроме города.

”Все пошли на какие-то уступки, кому-то это легче давалось, кому-то тяжелей, но договоренности возникли со всеми спустя неделю”, — пояснил владелец сувенирных магазинов, пожелавший не раскрывать своего имени.

К городу бизнесмен обратился сразу, как стало известно о введении чрезвычайного положения в Эстонии. Тогда бизнесмен запрашивал снижения арендной платы на 50%.

”Запрос мы отослали, как только объявили ЧП, границы еще были открыты. Мы тогда понимали, что в течение двух месяцев потеряем около 50% оборота”, — сказал бизнесмен. ”Но, как показала жизнь, это мы были еще очень оптимистичны. Буквально через неделю мы потеряли 80% оборота, и с закрытием границ — все 100%”.

”Теперь наш запрос о снижении аренды на 50% уже неактуален, по-хорошему, город должен был бы отказаться от арендных плат на какое-то время, чтобы бизнес просто выжил”. Позже предприниматель направил уже более жесткий запрос городу, так как, по его прогнозам, туристический сезон потерян.

Как сообщили в пресс-службе Таллиннской городской канцелярии, до 31 марта город собирает информацию от предпринимателей, и на основании более полной картины горуправа будет принимать решение о конкретных шагах.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!