Предприниматель возмущен: "Telia навязывает российскую пропаганду"

Предприниматель Тармо Пикнер возмущается в Eesti Päevaleht, что Telia буквально навязала ему и другим клиентам российские каналы. Он отмечает, что по сути договора не защищают никого, поскольку все можно списать на форс-мажор, да и потребитель вынужден изначально подписывать условия, которые ему не очень походят, так как в противном случае останется вообще без услуги.
Он пишет, что в свое время Telia заключила с тысячами клиентов договор на пакет MINU.TV. ”Но потом, в один прекрасные день (а для клиентов — совсем не прекрасный) новаторам Telia пришла в голову гениальная мысль: хватит с клиентов Eurosport 2, BBC и NBC. Эти каналы надо убрать и заменить десятью российскими каналами! Если вы сейчас в недоумении упали со стула, то вставайте и читайте дальше! Это не анекдот. Смотрите, что ответила Telia на запрос второй стороны договора: ”Зрительскую аудиторию российских каналов составляют не только люди, говорящие по-русски, но и множество эстонцев, у которых первый (а зачастую — и единственный) иностранный язык — это русский, и которые потребляют на этих каналах как телешоу, так и фильмы””.
По мнению предпринимателя, речь идет о попадании в ловушку российской пропаганды. ”В Европе существует десятки тысяч телеканалов, которые можно было бы показывать людям в образовательных целях. Я бы с удовольствием смотрел испанские каналы, даже на их языке. Выучил бы испанский, как жители Северной Эстонии в советское время выучили финский за просмотром ”Dallas”. А нам на фоне телешоу предлагается путинская пропаганда!”.
”И все это происходит в XXI веке в стране, входящей в НАТО. В то время, как перед ”Спутником” закрываются двери и идут споры относительно продолжения деятельности ПБК, в другую дверь тайно запускаются российские телеканалы, по целых 10 штук сразу. И делает это не кто иной, как наш собственный ведущий транслятор телепрограмм Telia”.
”Форс-мажор — это то, что нашим соседом является Россия, а не то, что мы должны транслировать телеканалы, которым потворствует Кремль. Даже если посредством этих каналов и можно получить культурные впечатления, результатом (целью) является удерживание клиентов в российском (телевизионном) инфополе. А не имеем ли мы дело с планом В, который Россия претворяет в жизнь нашими собственными руками, и что еще хуже — на деньги таких же обманутых клиентов, как я?”.
Издание долго пыталось получить комментарий у Telia, но безрезультатно.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Почему фигуристки носят колготы поверх коньков
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые
Как мужчина опрокинул свою спутницу в воду на набережной Фонтанки