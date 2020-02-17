Предприниматель возмущен: "Telia навязывает российскую пропаганду"

Он пишет, что в свое время Telia заключила с тысячами клиентов договор на пакет MINU.TV. ”Но потом, в один прекрасные день (а для клиентов — совсем не прекрасный) новаторам Telia пришла в голову гениальная мысль: хватит с клиентов Eurosport 2, BBC и NBC. Эти каналы надо убрать и заменить десятью российскими каналами! Если вы сейчас в недоумении упали со стула, то вставайте и читайте дальше! Это не анекдот. Смотрите, что ответила Telia на запрос второй стороны договора: ”Зрительскую аудиторию российских каналов составляют не только люди, говорящие по-русски, но и множество эстонцев, у которых первый (а зачастую — и единственный) иностранный язык — это русский, и которые потребляют на этих каналах как телешоу, так и фильмы””.

По мнению предпринимателя, речь идет о попадании в ловушку российской пропаганды. ”В Европе существует десятки тысяч телеканалов, которые можно было бы показывать людям в образовательных целях. Я бы с удовольствием смотрел испанские каналы, даже на их языке. Выучил бы испанский, как жители Северной Эстонии в советское время выучили финский за просмотром ”Dallas”. А нам на фоне телешоу предлагается путинская пропаганда!”.