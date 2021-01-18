Предприниматель может обратиться в Swedbank для финансирования даже одного счёта

Если для крупных предприятий финансирование счетов с большим сроком оплаты, т. е. факторинг, является обычным средством управления денежными потоками, то возможность получить финансирование, к примеру, даже для одного сравнительно большого счёта менее широко известна.

Swedbank уже третий год предлагает услугу финансирования счёта, и с каждым годом интерес к ней растёт. Если в случае факторинга необходимо заключить с банком годовой договор, то услуга финансирования счёта предназначена также для малых предприятий, которые редко выставляют большие счета. Например, для связанных с креативной продукцией предприятий в период подготовки рождественских подарков, для производственных предприятий, сезонность продукции которых предполагает временные увеличения объёма заказов, или для предприятий оптовой торговли, клиенты которых делают одиночные крупные заказы всего несколько раз в год. Услуга финансирования счёта позволяет обеспечить предприятию более стабильный денежный поток, что в свою очередь позволяет сосредоточиться на основном виде деятельности, высвобождая оборотный капитал, который в противном случае был бы недоступен в силу длительных сроков оплаты.

Почему финансирование счёта полезно для Вашего бизнеса?

Банк финансирует счета в пределах 90% процентов от суммы счёта.

Единственная плата в случае финансирования счёта – 1% от финансируемой суммы в месяц.

Срок платежа по счёту не должен превышать 90 дней.

Банк следит за сроками платежей по счетам и собирает платежи покупателей.

Залогом по договору являются сами финансируемые счета.

Ходатайствовать о финансировании можно даже в отношении одного счёта.



Финансирование счёта является очень важным инструментом для растущего предприятия, на счёте которого ещё нет достаточного количества оборотных средств, чтобы предоставлять клиентам более длительные сроки оплаты. Именно такая ситуация возникла у работающего в Кохтла-Ярве предприятия Arcweld Group OÜ, которое производит различные перила для балконов, террас и лестниц.

«Я уже имел дело с факторингом, но к финансированию счетов пришёл только когда возникла необходимость в оборотных средствах. Мы обратились в свой домашний банк, т. е. в Swedbank, и как оказалось, чтоб получить помощь, надо было только протянуть руку. В случае финансирования счёта банк делает предоплату в пределах 90 процентов от суммы счёта, благодаря чему можно своевременно оплатить счета поставщиков и заниматься другими заказами», – сказал член правления Arcweld Group OÜ Денис Минлибаев.

Подать ходатайство о финансировании счёта можно в интернет-банке Swedbank.

Финансовую услугу предлагает Swedbank AS. Ознакомьтесь с условиями и обратитесь за консультацией.