06.08.2019, 21:11

Предприниматель из ТОПа богатых людей продает свой бизнес

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rus.delfi.ee
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Предприниматель из ТОПа богатых людей продает свой бизнес
Foto on illustreerivFoto: Tanel Meos

Занимающееся арендой ковров и текстильных изделий для отелей международное предприятие Lindström покупает у Пеэтера Луйка фирму с историей — Tallinna Pesumaja.

Договор предусматривает получение основной доли в OÜ Tallinna Pesumaja и дочерних предприятиях фирмы, пишут "Деловые ведомости".

”Основная причина для слияния — желание Lindström расшириться на эстонский рынок предложений услуг текстильных изделий для отелей, ресторанов и учреждений здравоохранения”, — говорится в сообщении, отправленном в Департамент конкуренции.

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