Предприниматель из ТОПа богатых людей продает свой бизнес

Договор предусматривает получение основной доли в OÜ Tallinna Pesumaja и дочерних предприятиях фирмы, пишут "Деловые ведомости".

”Основная причина для слияния — желание Lindström расшириться на эстонский рынок предложений услуг текстильных изделий для отелей, ресторанов и учреждений здравоохранения”, — говорится в сообщении, отправленном в Департамент конкуренции.