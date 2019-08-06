Предприниматель из ТОПа богатых людей продает свой бизнес

Занимающееся арендой ковров и текстильных изделий для отелей международное предприятие Lindström покупает у Пеэтера Луйка фирму с историей — Tallinna Pesumaja.
Договор предусматривает получение основной доли в OÜ Tallinna Pesumaja и дочерних предприятиях фирмы, пишут "Деловые ведомости".
”Основная причина для слияния — желание Lindström расшириться на эстонский рынок предложений услуг текстильных изделий для отелей, ресторанов и учреждений здравоохранения”, — говорится в сообщении, отправленном в Департамент конкуренции.
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