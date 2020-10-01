Предприниматель из списка богатейших жителей Эстонии: прихожу с работы и начинаю учиться

”Интересно ознакомиться с этими цифрами. Методики бывают разные, иногда интересно узнать, как оценивают твой бизнес. Очень часто цифры не имеют отношения к реальности”, — прокомментировал рейтинг "Деловых ведомостей" Александр Цихилов.

Как он признался, 2020 год богат на события. Многие финансовые компании только выиграли от кризиса. ”Мы наблюдали серьезное оживление. Кризис ведет к росту рыночной волатильности. У брокеров увеличиваются объемы торговли, больше людей идут на рынок. Со временем все приходит в норму, но подобные кризисы — положительный аспект для нас”, — говорит он.

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”У меня самый обычный рабочий день. Работаю над проектами. Мы продолжаем расширять бизнес, открывать новые направления. Мой день начинается в 7-8, а заканчивается в 11-12 часов ночи”, — признался 48-летний Цихилов.

По его словам, как он приходит с работы, то сразу начинает учиться. Времени на шампанское в обед на берегу пляжа — просто нет. ”Пару лет назад написал книгу про блокчейн. Сейчас изучаю основы искусственного интеллекта”, — уточнил предприниматель.

Александр родом из России. Переехал жить в Таллинн в 2008 году. Последние четыре года активно учит эстонский язык. А чтобы прочесть книгу Леннарта Мери, заплатил за ее перевод и издательство. 21 сентября этого года состоялась ее презентация.

”Мы помогли финансово перевести на русский язык книгу ”Серебристо-белый путь” Леннарта Мери. Моя учительница по эстонскому предложили мне прочитать книгу, чтобы лучше понимать историю, культуру, менталитет местных жителей. Она написана на очень сложном эстонском языке. А на русском ее просто не было. Теперь есть. Мы даже передали книгу всем русским школам Таллинна. Часть пойдет на продажу. Интерес огромный, будем продолжать”, — резюмировал Александр.

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