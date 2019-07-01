Предприниматель: Эстонии необходима дигитализация всего производства

По словам руководящего компанией уже 25 лет Черняка, у предприятия уже существовала гипотеза о том, что именно следует улучшить, и проведенная экспертами диагностика ее только подтвердила.
”Постоянно находясь ”внутри” дела, ты привыкаешь к процессам и уже не обращаешь внимания на нюансы — взгляд же со стороны может обеспечить объективность и придать уверенности в том, что ты на верном пути”, — сказал Черняк.
Проведя дигитальную диагностику, компания Multipakend приступила к сотрудничеству с TalTech, чтобы создать адаптированное к нуждам предприятия решение в части визуализации производства, мониторинга производительности машин, выявления причин простоев и сокращения потерь времени.
”Многие разработчики программного обеспечения предлагают предприятиям стандартные решения, но для успешного совершение промышленного рывка Эстонии требуется все больше решений уникальных, поскольку у каждого производства есть свои нюансы и требования, которые программа дигитализации рабочих процессов должна уметь учитывать. Стандартные решения промышленности не подходят”, — пояснил Черняк.
”Продуманная дигитализация процессов за пару лет повысит нашу эффективность, как минимум, на 10-15%, — отметил Черняк. — Чтобы промышленность Эстонии могла в части автоматизации угнаться за европейскими конкурентами, требуются как поддержка государства, так и смелость и амбициозность самих предпринимателей”.
Multipakend Tootmine OÜ занимается производством упаковки из гофрированного картона. В прошлом году оборот фирмы превысил четыре миллиона евро, причем треть оборота пришлась на экспорт.
С октября прошлого года промышленные предприятия могут ходатайствовать в EAS о получении поддержки для проведения дигитальной диагностики, а с июля этого года также об инвестиционном пособии для внедрения процессов автоматизации.
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