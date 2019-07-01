Предприниматель: Эстонии необходима дигитализация всего производства

По оценке Черняка, для увеличения прибыльности и повышения эффективности предприятия недостаточно инвестировать лишь в оборудование — дигитализации требует весь производственный процесс, сообщается в пресс-релизе фирмы.

Бизнесмен отмечает, что для того, чтобы выстоять в условиях конкуренции, производственным предприятиям необходимо в ближайшие годы сменить 30-50% парка оборудования.

”Это большие инвестиции, но их одних недостаточно, чтобы выстоять в гонке зарплат, нарастив при этом прибыльность, — пояснил Черняк. — Необходимо вносить коррективы во всю производственную цепочку и обеспечивать умное взаимодействие оборудования”.

Черняк отметил, что даже лучшая машина никогда не сможет достичь своего потенциала, если в ногу со временем не идет весь производственный процесс — в том числе, управление.

”От новейшего оборудования не будет проку, если сырье не окажется доставлено к нему в нужное время, или если готовая продукция не переместится вовремя на склад. Если еще пару лет назад считалось, что хорошая машина повышает эффективность, то сегодня я скажу, что успех развития предприятия кроется, скорее, в организационной культуре и процессах”, — добавил он.

Весной этого года при поддержке проведения дигитальной диагностики для промышленных предприятий со стороны Целевого учреждения развития предпринимательства EAS на Multipakend состоялся аудит всего производственного процесса, были выявлены ”узкие места” и сформулированы рекомендации в отношении того, как в будущем избежать простоев и повысить производительность.