01.07.2019, 08:05

Предприниматель: Эстонии необходима дигитализация всего производства


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Предприниматель: Эстонии необходима дигитализация всего производства
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По словам Бориса Черняка, руководителя Multipakend Tootmine OÜ, промышленный сектор страны в ближайшее время нуждается в усиленной дигитализации, чтобы идти в ногу со стремительным развитием промышленности в мировом масштабе.

По оценке Черняка, для увеличения прибыльности и повышения эффективности предприятия недостаточно инвестировать лишь в оборудование — дигитализации требует весь производственный процесс, сообщается в пресс-релизе фирмы.

Бизнесмен отмечает, что для того, чтобы выстоять в условиях конкуренции, производственным предприятиям необходимо в ближайшие годы сменить 30-50% парка оборудования.

”Это большие инвестиции, но их одних недостаточно, чтобы выстоять в гонке зарплат, нарастив при этом прибыльность, — пояснил Черняк. — Необходимо вносить коррективы во всю производственную цепочку и обеспечивать умное взаимодействие оборудования”.

Черняк отметил, что даже лучшая машина никогда не сможет достичь своего потенциала, если в ногу со временем не идет весь производственный процесс — в том числе, управление.

”От новейшего оборудования не будет проку, если сырье не окажется доставлено к нему в нужное время, или если готовая продукция не переместится вовремя на склад. Если еще пару лет назад считалось, что хорошая машина повышает эффективность, то сегодня я скажу, что успех развития предприятия кроется, скорее, в организационной культуре и процессах”, — добавил он.

Весной этого года при поддержке проведения дигитальной диагностики для промышленных предприятий со стороны Целевого учреждения развития предпринимательства EAS на Multipakend состоялся аудит всего производственного процесса, были выявлены ”узкие места” и сформулированы рекомендации в отношении того, как в будущем избежать простоев и повысить производительность.

По словам руководящего компанией уже 25 лет Черняка, у предприятия уже существовала гипотеза о том, что именно следует улучшить, и проведенная экспертами диагностика ее только подтвердила.

”Постоянно находясь ”внутри” дела, ты привыкаешь к процессам и уже не обращаешь внимания на нюансы — взгляд же со стороны может обеспечить объективность и придать уверенности в том, что ты на верном пути”, — сказал Черняк.

Проведя дигитальную диагностику, компания Multipakend приступила к сотрудничеству с TalTech, чтобы создать адаптированное к нуждам предприятия решение в части визуализации производства, мониторинга производительности машин, выявления причин простоев и сокращения потерь времени.

”Многие разработчики программного обеспечения предлагают предприятиям стандартные решения, но для успешного совершение промышленного рывка Эстонии требуется все больше решений уникальных, поскольку у каждого производства есть свои нюансы и требования, которые программа дигитализации рабочих процессов должна уметь учитывать. Стандартные решения промышленности не подходят”, — пояснил Черняк.

”Продуманная дигитализация процессов за пару лет повысит нашу эффективность, как минимум, на 10-15%, — отметил Черняк. — Чтобы промышленность Эстонии могла в части автоматизации угнаться за европейскими конкурентами, требуются как поддержка государства, так и смелость и амбициозность самих предпринимателей”.

Multipakend Tootmine OÜ занимается производством упаковки из гофрированного картона. В прошлом году оборот фирмы превысил четыре миллиона евро, причем треть оборота пришлась на экспорт.

С октября прошлого года промышленные предприятия могут ходатайствовать в EAS о получении поддержки для проведения дигитальной диагностики, а с июля этого года также об инвестиционном пособии для внедрения процессов автоматизации.

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