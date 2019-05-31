Предприниматель: если мы будем нетерпимы к людям с другим цветом кожи, то высокие технологии в Эстонии развиваться не будут

”Граждане быстро развивающегося государства в определенный момент отказываются выполнять более дешевые работы. Это вопрос не только зарплаты, но и социального статуса. Мы должны проследить, чтобы эти простые виды работ выполнялись в Эстонии и дальше”, — отметил он в интервью изданию Ärileht.

Если же говорить о высоких технологиях и т. н. научном производстве, то, по словам Лумана, топ-специалистов в этой сфере не хватает и их также нужно приглашать из-за границы. ”К сожалению, с этим нельзя ничего поделать, но разрез глаз и цвет кожи многих топ-специалистов отличается от наших. Если мы будем к этому нетерпимы, то останемся без разработчиков высоких технологий”, — отметил он.

”Надеюсь, политики понимают, что предвыборные кампании позади и теперь мы можем спокойно приступить к обсуждению этих вопросов по существу”, — добавил предприниматель.