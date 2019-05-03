Предприниматель Александр Мусаров: происходит попытка захвата активов UVIC

Несмотря на сложное положение и угрозу банкротства, AS UVIC продолжает работу и двигается к процедуре санации. Но планам компании по выходу из кризиса сильно вредит грязная кампания, развернутая одним из конкурентов.

”После неудачной попытки договориться о покупке предприятия за столом переговоров, были задействованы другие механизмы, выходящие за рамки чистоплотной конкуренции. Это вполне ожидаемо: UVIC — лакомый кусок, лидер в своем сегменте рынка”, — говорит Мусаров.

По его словам, война против предприятия ведется с использованием представителей медиа, оказывающих влияние на процесс санации: ”В результате план по удовлетворению интересов кредиторов постоянно откладывается. Стремясь захватить чужие активы и расширить свой бизнес, нечистоплотные конкуренты наносят огромный вред кредиторам компании”.

Десять лет назад аналогичную попытку рейдерского захвата предпринимал другой конкурент компании, действовавший в связке с менеджментом одного из банков.

”Тогда мы благополучно отбились. Думали больше не повторится. Но, как оказалось, методы из ”лихих 90-х годов” востребованы и сегодня”, — заключает Мусаров.

AS UVIC — основанное в 1994 году Александром Мусаровым и его семьей предприятие по выпуску пельменей и мясных деликатесов. Компания находится в процессе санации после неудачного инвестиционного проекта в России.