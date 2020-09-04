Предприниматель: 27 млн евро в год на переобучение безработных — это деньги на ветер

Сам Вескимяги придерживается позиции, что если безработный проходит переобучение за деньги налогоплательщиков, а затем не находит работу в той области, на которую учился, то это пустая трата денег.

В то время, когда безработные проходят курсы от Кассы по безработице, они все также получают пособие по безработице и медицинскую страховку. По мнению бизнесмена, это приводит к тому, что человек не ищет работу, а лишь непрерывно проходит различные курсы.

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