04.09.2020, 21:38

Предприниматель: 27 млн евро в год на переобучение безработных — это деньги на ветер

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Предприниматель: 27 млн евро в год на переобучение безработных — это деньги на ветер
TöötukassaFoto: Raido Vint

Каждый год на переобучение безработных выделяется 27 миллионов евро из денег налогоплательщиков, но несмотря на это, примерно 30 000 рабочих мест всегда остаются незаполненными, отметил владелец мебельной компании Standard Энн Вескимяги на прошедшей в пятницу конференции руководителей.

Сам Вескимяги придерживается позиции, что если безработный проходит переобучение за деньги налогоплательщиков, а затем не находит работу в той области, на которую учился, то это пустая трата денег.

В то время, когда безработные проходят курсы от Кассы по безработице, они все также получают пособие по безработице и медицинскую страховку. По мнению бизнесмена, это приводит к тому, что человек не ищет работу, а лишь непрерывно проходит различные курсы.

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