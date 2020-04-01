Предназначенные для Пярнумаа новые автобусы из-за чрезвычайного положения застряли в Турции

Северная группа маршрутов является крупнейшей в Центре общественного транспорта Пярнумаа, и Sebe перенимает эти маршруты у Hansa Bussiliinid, но из-за вирусного кризиса все автобусы все-таки не прибудут на место к предусмотренному времени. Sebe планировала для Пярнумаа новые автобусы с современным оборудованием: Iveco Crossway LE, Temsa MD9 LE и Mercedes-Benz Sprinter. Часть из них на месте, но партия автобусов Temsa стоит в Турции под запретом на передвижение.

Руководитель MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus Андрус Кярпук признает, что 18 автобусов Temsa действительно не прибудут на место к 1 апреля. Первый автобус транспортная фирма пыталась отправить по земле, но это не удалось и автобус вернулся обратно в Турцию. По последней информации, в первые дни апреля в качестве эксперимента попробуют отправить один автобус в Эстонию на судне. Завод готов разом отправить больше автобусов, но AS Sebe, по словам Кярпука, не захотел рисковать, что автобусы останутся где-то на полпути.

В качестве замещающих автобусов AS Sebe начнет использовать автобусы своего концерна для заказных перевозок, 12 из которых 2015 года выпуска или новее.