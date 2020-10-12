Предназначенная для ресторанов инструкция должна помочь справиться со второй волной вируса

По словам учредителя и исполнительного директора ZITICITY Лаймонаса Норейки, весной во время первой волны коронавируса спрос на доставку еды домой скачкообразно вырос:

”Многие рестораны оказались не готовы к такому изменению рынка и потеряли существенную часть оборота. Новые потребительские привычки означают, что ресторанам также необходимо адаптировать свою бизнес-модель. Если клиенты не посещают рестораны, а заказывают еду домой, владельцам становится труднее поддерживать с ними связь и зарабатывать прибыль, ведь большую часть полученного дохода приходится отдавать платформам доставки еды, таким как Bolt или Wolt”. По словам Норейки, весна показала, что рестораны, которые смогли адаптировать свой бизнес к быстро меняющимся условиям, лучше справились с вызванным коронавирусом кризисом. ”Мы собрали положительные примеры и составили инструкцию, чтобы помочь ресторанам подготовиться ко второй волне вируса, которая, по мнению многих экспертов, уже наступила”, — пояснил Норейка.

В инструкции приведены простые рекомендации в части обучения персонала, ресторанного маркетинга, подготовки помещений для приготовления блюд, создания среды размещения заказов и бесконтактной доставки еды. Рестораторы найдут здесь советы о том, как изменить бизнес-модель, чтобы ресторан мог продолжать работать в прежнем объеме, даже если обслуживание клиентов на месте становится невозможным.

”Самый важный вопрос для ресторана — как продолжать безопасно обслуживать клиентов во время чрезвычайного положения или когда клиенты просто не готовы посещать людные места. Клиент, заказывающий домой или в офис, хочет, чтобы его еда была такой же вкусной, как в ресторане, оставалась теплой, а доставка была недорогой. В подобной ситуации клиент прощает, например, если в меню оказывается меньше вариантов, чем обычно”, — привел примеры Норейка.

Бесплатная инструкция для рестораторов также включает примеры предприятий, которые смогли предложить в период чрезвычайного положения новые творческие решения, позволившие им остаться в бизнесе и даже увеличить прибыль. Например, пиццерия Paesano в Шотландии стала предлагать клиентам возможность предварительного заказа пиццы, оказавшуюся настолько популярной, что заказы приходилось размещать за несколько дней. В регионе с населением более миллиона человек это был единственный ресторан, который смог продолжить деятельность и нарастить продажи, не нарушая при этом никаких правил.