12.10.2020, 16:30

Предназначенная для ресторанов инструкция должна помочь справиться со второй волной вируса


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Restoranid vanalinnas
Restoranid vanalinnasFoto: Ilmar Saabas

Платформа городской логистики ZITICITY, в сотрудничестве с эстонскими ресторанами запустившая во время первой волны коронавируса новую услугу доставки еды, на основе полученного весной опыта составила бесплатную инструкцию, призванную помочь ресторанам лучше справиться со второй волной вируса.

По словам учредителя и исполнительного директора ZITICITY Лаймонаса Норейки, весной во время первой волны коронавируса спрос на доставку еды домой скачкообразно вырос:

”Многие рестораны оказались не готовы к такому изменению рынка и потеряли существенную часть оборота. Новые потребительские привычки означают, что ресторанам также необходимо адаптировать свою бизнес-модель. Если клиенты не посещают рестораны, а заказывают еду домой, владельцам становится труднее поддерживать с ними связь и зарабатывать прибыль, ведь большую часть полученного дохода приходится отдавать платформам доставки еды, таким как Bolt или Wolt”. По словам Норейки, весна показала, что рестораны, которые смогли адаптировать свой бизнес к быстро меняющимся условиям, лучше справились с вызванным коронавирусом кризисом. ”Мы собрали положительные примеры и составили инструкцию, чтобы помочь ресторанам подготовиться ко второй волне вируса, которая, по мнению многих экспертов, уже наступила”, — пояснил Норейка.

В инструкции приведены простые рекомендации в части обучения персонала, ресторанного маркетинга, подготовки помещений для приготовления блюд, создания среды размещения заказов и бесконтактной доставки еды. Рестораторы найдут здесь советы о том, как изменить бизнес-модель, чтобы ресторан мог продолжать работать в прежнем объеме, даже если обслуживание клиентов на месте становится невозможным.

”Самый важный вопрос для ресторана — как продолжать безопасно обслуживать клиентов во время чрезвычайного положения или когда клиенты просто не готовы посещать людные места. Клиент, заказывающий домой или в офис, хочет, чтобы его еда была такой же вкусной, как в ресторане, оставалась теплой, а доставка была недорогой. В подобной ситуации клиент прощает, например, если в меню оказывается меньше вариантов, чем обычно”, — привел примеры Норейка.

Бесплатная инструкция для рестораторов также включает примеры предприятий, которые смогли предложить в период чрезвычайного положения новые творческие решения, позволившие им остаться в бизнесе и даже увеличить прибыль. Например, пиццерия Paesano в Шотландии стала предлагать клиентам возможность предварительного заказа пиццы, оказавшуюся настолько популярной, что заказы приходилось размещать за несколько дней. В регионе с населением более миллиона человек это был единственный ресторан, который смог продолжить деятельность и нарастить продажи, не нарушая при этом никаких правил.

В Хельсинки и других местах работает приложение для ресторанов Resq Club, позволяющее по вечерам заказывать недорогую еду, которую ресторанам в противном случае пришлось бы выбрасывать.

Во время пандемии Covid-19 эстонские рестораны активизировали сотрудничество, представив новую платформу доставки еды на дом Nosi.ee. Логистическим партнером Nosi является ZITICITY, чья оптимизированная курьерская система позволяет предлагать ресторанам доставку на дом в шесть раз дешевле, чем, например, у Bolt Food или Wolt. За несколько месяцев работы к платформе уже присоединились 260 ресторанов Эстонии.

Рестораторы могут бесплатно скачать инструкцию здесь.

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