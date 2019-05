Предлагающие удаленную работу фирмы могут ходатайствовать о знаке "Мастер удаленной работы"

По словам руководителя Ассоциации умной работы Аве Лаас, сегодня практически невозможно преуспеть в бизнесе, не предлагая работникам гибкие возможности выбора места и времени работы. ”Рано или поздно такой глава предприятия поймет, что люди не хотят работать у него, поскольку у них уже другие требования к рабочему расписанию и расположению”. Аве Лаас добавила, что многие предприниматели уже прекрасно понимают — предлагать удаленную работу означает сохранять конкурентоспособность. ”Результаты недавнего исследования ”Future of Work and Flexible Working in Estonia” в рамках проекта Центра мониторинга развития о работе будущего свидетельствуют: с 2005 года масштабы гибкой работы в Эстонии увеличиваются быстрее таковых в остальных странах-членах ЕС”. Аве Лаас надеется, что данный конкурс послужит для ряда предприятий стимулом попробовать внедрить удаленную работу. ”Знак ”Мастер удаленной работы” получило уже 81 предприятие — это хороший пример для многих предпринимателей”.