Предлагающие удаленную работу фирмы могут ходатайствовать о знаке "Мастер удаленной работы"

Аве Лаас пояснила, что процесс ходатайствования о знаке совсем не сложен. ”Кандидат должен заполнить анкету для анализа разных аспектов опыта его предприятия по предложению удаленной работы”. Партнер конкурса ”Мастера удаленной работы” 2019 года и член его жюри, менеджер по персоналу Elisa Eesti Кайя Теэмяги напомнила, что уже второй год разрешается выставлять кандидатуры и руководителей, которые умело внедряют гибкие методы труда, развивают их и поощряют их применение.

Кайя Теэмяги добавила, что обеспечение возможностей удаленной работы является, в первую очередь, вопросом управленческой культуры. ”Удаленная работа получается только когда руководитель организации понимает преимущества и перспективы такого подхода, а также доверяет работникам, не видя их в офисе”. Она отметила, что в нынешней ситуации на рынке труда методы умной работы должны стать неотъемлемой частью каждой организации. ”На самом деле удаленная работа — лишь одна из возможностей повышения уровня эффективности труда. При этом всем сторонам процесса следует продумать свое отношение к выполняемой работе. Например, все популярнее становятся совместные офисы с разнотипными помещениями для разных задач — можно выбрать маленький кабинет для спокойной работы, открытую зону для коллективного мозгового штурма или изолированный бокс для совершения важных звонков”, - Кайя Теэмяги проиллюстрировала умные методы труда. В заключение она отметила, что главным вызовом в данной области в ближайшие годы станет более систематизированное применение гибкой организации работы.

Ходатайствовать о знаке ”Мастер удаленной работы” можно с 6 по 29 мая. Для участия нужно заполнить анкету. Получатели этого знака будут объявлены 13 июня. Участник должен быть вовлечен в процесс внедрения удаленной работы на своем предприятии. Второй год подряд в конкурс включена специальная категория для руководителей, которые эффективно внедряют у себя гибкие методы труда. Эта категория открыта и для предприятий, которые уже ранее получили знак ”Мастер удаленной работы”. Между всеми участниками конкурса будут разыграны призы.

”Мастер удаленной работы” — это дигитальный знак, который предприятие может использовать для укрепления своей репутации как работодателя и организации. В прошлом году этот знак получило 31 предприятие. Всего в Эстонии выдан 81 такой знак. Титул лучшего руководителя по внедрению удаленной работы достался в прошлом году начальнику Департамента окружающей среды Андресу Онемару.

С перечнем предприятий, получивших знак "Мастер удаленной работы", можно ознакомиться на сайте smartwork.ee. Проверить право предприятия демонстрировать и использовать этот знак также можно на сайте smartwork.ee. Срок действия выданного знака — три года. Затем предприятие может повторно ходатайствовать о получении знака.

Инициаторами данного конкурса являются Ассоциация умной работы, Elisa Eesti и Эстонская ассоциация управления персоналом PARE. Члены жюри: член правления Ассоциации умной работы Аве Лаас, менеджер по персоналу Elisa Eesti Кайя Теэмяги и исполнительный директор Эстонской ассоциации управления персоналом PARE Кярт Киннас.