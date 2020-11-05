Предлагаемая в объявлениях о работе зарплата выросла на 8%

Средний диапазон брутто-зарплат, предлагаемых в объявлениях о работе, в третьем квартале составлял от 1142 евро (годовой рост +8 %) до 1533 евро (годовой рост +7 %). В тот же период 2019 года средний диапазон предлагаемых заработных плат составлял от 1059 евро до 1431 евро. Для сравнения: в первом квартале этого года предлагаемая заработная плата поднялась на целых 12 %.

Больше всего в третьем квартале выросла зарплата, предлагаемая специалистам среднего (+8 %) и высшего звена и руководителям среднего звена (+7 %). Практически не изменилась заработная плата, предлагаемая подсобным, квалифицированным и профессиональным рабочим (+2 %).

Территориально предлагаемая зарплата больше всего выросла в Таллинне, где средний диапазон брутто-зарплат, предлагаемых в объявлениях о работе, составлял от 1182 евро (годовой рост +11 %) до 1656 евро (годовой рост +15 %). В Южной Эстонии (включая Тарту) средний диапазон предлагаемых заработных плат составлял от 1024 евро (годовой рост +8 %) до 1348 евро (годовой рост +9 %). В уездах Восточной и Западной Эстонии рост предлагаемой работодателями заработной платы составил менее 2 %.

”Предложения о работе на должности руководителей и специалистов лучше выдержали кризис в области здравоохранения и даже могут похвастаться ростом предлагаемой заработной платы, — прокомментировал свежие статистические данные по заработной плате Хенри Аувяэрт, менеджер CVKeskus.ee по маркетингу. — Проведенный недавно опрос среди лучших работодателей Эстонии тоже показал, что конкуренция в поиске специалистов в своей области никуда не исчезла”.

”В октябре предлагаемая заработная плата продолжила расти, увеличившись на 10 % по сравнению с тем же периодом 2019 года, — добавил Хенри Аувяэрт. — Более быстрый рост предлагаемой работодателями заработной платы в октябре обусловлен преимущественно тем, что на рынке труда увеличился спрос на руководителей компаний и директоров государственных учреждений”.

Статистика сравнения заработной платы взята из 6946 предложений о работе с указанием зарплаты, опубликованных с июля по октябрь в 2020 и 2019 годах на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee. В предложениях о работе заработная плата обычно указывается в виде диапазона зарплаты, а не одной конкретной суммы, так как, помимо базовой ставки, на предлагаемую зарплату влияют доплаты, связанные с результатами труда. Кроме того, окончательные рабочие обязанности определяются в соответствии с навыками и опытом найденного работника, что также влияет на условия оплаты труда.