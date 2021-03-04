Прецедент: Госсуд постановил, что глава предприятия должен возместить ущерб десятилетней давности

Бывшего руководителя OÜ Tarmeko Pehmemööbel Андреса-Юлиуса Эндрексона-Хендриксмана признали виновным в том, что он в период 2011-2015 невыгодными сделками нанес акционерному обществу ущерб в 242 885 евро.

Будучи на посту главы Tarmeko Эндрексон-Хендриксман провернул сделки с OÜ Decotex Trade, принадлежащий ему и его жене. Он закупил сырье для изготовления мебели по более дорогой цене, чем можно было получить у других поставщиков, и продал Decotex изготовленные Tarmeko подушки по более дешевой цене.

Госсуд решил не менять постановление Тартуского окружного суда, поэтому Эндрексона-Хендриксмана признали виновным в злоупотреблении доверием и приговорили к 8 месяцам условно с испытательным сроком в два года. Он также должен возместить Tarmeko ущерб в 210 885 евро, выплатить неустойку в размере 32 000 евро и заплатить пени.

Решение Госсуда стало прецедентом, так как раньше требование о возмещении ущерба в отношении члена правления акционерного общества, умышленно совершившего нарушение, можно было подавать только в течение пяти лет с момента нарушения и исключений к этому не было. Теперь же данным решением срок продлился до 10 лет.

Госсуд решил, что в определенных случаях обосновано исключение и продление срока до 10 лет. Особенно, когда член правления умышленно нарушает правилf: не оповещает о своих действиях лиц, занимающихся контролем конфликта интересов, нарушает обязательство лояльности и тем самым создает ущерб акционерному обществу.