Праздники закончились! Цены на заправках взлетели на 11 центов

Сети эстонских автомобильных заправок, снизившие перед рождественскими праздниками цены на моторное топливо на 10 центов, сегодня дружно сообщили о повышении цен на 11 центов.
17 декабря наиболее крупные заправки сообщили, что снижают до 3 января цены на топливо на 10 центов за литр, при этом литр бензина марки 95 стал стоить 1,149. Сегодня льготный период закончился, стоимость повысилась на 11 центов - до 1,259.
Бензин-98 стоит в крупных сетях в понедельник вечером 1,309, литр дизельного топлива - 1,089.
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