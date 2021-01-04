Праздники закончились! Цены на заправках взлетели на 11 центов

17 декабря наиболее крупные заправки сообщили, что снижают до 3 января цены на топливо на 10 центов за литр, при этом литр бензина марки 95 стал стоить 1,149. Сегодня льготный период закончился, стоимость повысилась на 11 центов - до 1,259.

Бензин-98 стоит в крупных сетях в понедельник вечером 1,309, литр дизельного топлива - 1,089.