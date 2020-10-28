28.10.2020, 13:30

Правовые споры: потребителям больше всего досаждают нечестные продавцы, строители и туроператоры


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фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Чаще всего потребители оказываются вовлечены в правовые споры совершенно неожиданно для себя. И вместо того, чтобы вступить в спор с противоположной стороной, люди зачастую предпочитают просто махнуть рукой, полагая, что получение правовой помощи является дорогим и сложным процессом. Каковы же типичные ситуации, когда потребителям приходится сталкиваться с правовыми спорами?

По словам руководителя отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Калвета, неожиданными для людей являются как ситуации, когда с ними обращаются несправедливо и у них возникает потребность отстаивать свои права, так и ситуации, когда в какой-то момент от человека начитают что-либо требовать. ”Классическими случаями являются споры после сделок купли-продажи. Например, продается недвижимость или машина, однако в какой-то момент покупатель начинает требовать компенсацию за скрытые дефекты. Или страховое общество, с которым был заключен договор страхования квартиры нижнего этажа, представляет требование о возмещении ущерба жильцу верхнего этажа, хотя причинение ущерба расположенной этажом ниже квартире произошло не по вине последнего”, — рассказал Калвет.

Ниже Калвет рассказывает о трех реальных случаях, взятых из статистики по страхованию расходов на правовую помощь ERGO, при которых потребитель неожиданно оказался участником правового спора и для получения помощи обратился к юристам по страхованию расходов на правовую помощь. Данные случаи, которые вполне можно назвать типичными для периода кризиса, хорошо иллюстрируют то, насколько дорогой может оказаться правовая помощь, необходимая для решения проблем, которые на первый взгляд могут показаться совсем незначительными.

1. Клиент имеет право потребовать возврата денег за отмененный пакетный тур

В связи с объявлением чрезвычайного положения в стране, турфирма отменила пакетный тур одной семьи стоимостью 1800 евро и вначале отказалась вернуть деньги. Турфирма предложила семье новый тур на определенный период, однако семья все-таки решила получить свои деньги обратно. Они обратились за помощью к юристу, который составил обоснованное письмо с требованием к турфирме. В письме были приведены и правовые основания. После короткой переписки турфирма вернула все частичные платежи, которые были уплачены за тур.

2. Строитель пропал вместе с уплаченной предоплатой

Собственник дома нанял строителя для выполнения работ по реновации. Так как у строителя отсутствовали денежные средства, необходимые для начала работ, клиент уплатил ему предоплату в размере 2500 евро. Работа должна была быть выполнена в течение двух месяцев, однако произошло то, что, к сожалению, случается с такими предприятиями, состоящими из одного человека, значительно чаще, чем нам бы хотелось — строитель пропал на несколько недель, давая в это время ничем не подкрепленные обещания, работа не была выполнена в оговоренное время и не соответствовала требуемому качеству.

В итоге строитель окончательно и бесследно пропал, и заказчику больше не удавалось с ним связаться. После этого собственник дома обратился к юристу, с помощью которого строителю был представлен целый ряд писем с требованиями об устранении недостатков и завершении работ. Так как строитель их проигнорировал, собственник дома обратился в суд, где ему также не удалось достичь компромисса со строителем, и в итоге суд удовлетворил требование собственника дома в полном объеме. К сожалению, собственник дома еще не получил подлежащие истребованию на основании решения суда суммы, однако требование уже было передано судебному исполнителю.

3. В результате банкротства торговца пропали и приобретенные у него спортивные часы

Купив спортивные часы стоимостью 200 евро, покупатель практически сразу обнаружил в них существенные дефекты. Клиент обратился с претензией к продавцу, который отправил часы на гарантийный ремонт. Так как продавец не возвращал часы в течение двух месяцев, клиент сам отправился в его магазин. На месте выяснилось, что магазин обанкротился.

Клиент не мог нигде найти свои спортивные часы, и в итоге он решил обратиться к юристу. С его помощью была найдена фирма, выполнявшая гарантийный ремонт, и при общении с ней выяснилось, что исправить часы было невозможно, и что для установления неисправности они были отправлены производителю. Через некоторое время ремонтная фирма сообщила, что они решили заменить спортивные часы новыми. Таким образом клиент получил новые часы несмотря на то, что торговец уже прекратил свою деятельность. Расходы на привлечение юриста в данном случае превысили бы стоимость часов минимум в три раза. Клиент вряд ли решил бы воспользоваться помощью представителя, если бы у него не было оформлено страхование расходов на правовую помощь.

Во всех вышеуказанных случаях расходы на услуги юристов и на сами споры достигают тысяч евро. Весьма немалыми были и суммы требований, и если бы клиент не воспользовался помощью юриста, то, скорее всего, в итоге он остался бы без этих денег. Именно поэтому руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO настоятельно рекомендует людям хорошо продумать то, что они будут делать при возникновении неожиданной ситуации.

”К сожалению, период кризиса показал, что у жителей Эстонии имеется не так много сбережений, которые могли бы позволить им достаточно долго справляться с потерей работы или неожиданно возникшим юридическим спором. Страхование является одним из самых простых способов защитить себя и своих близких от неожиданных ситуаций, при которых расходы могут достигать тысяч евро”, — сказал Калвет.

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