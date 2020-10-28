Правовые споры: потребителям больше всего досаждают нечестные продавцы, строители и туроператоры

По словам руководителя отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Калвета, неожиданными для людей являются как ситуации, когда с ними обращаются несправедливо и у них возникает потребность отстаивать свои права, так и ситуации, когда в какой-то момент от человека начитают что-либо требовать. ”Классическими случаями являются споры после сделок купли-продажи. Например, продается недвижимость или машина, однако в какой-то момент покупатель начинает требовать компенсацию за скрытые дефекты. Или страховое общество, с которым был заключен договор страхования квартиры нижнего этажа, представляет требование о возмещении ущерба жильцу верхнего этажа, хотя причинение ущерба расположенной этажом ниже квартире произошло не по вине последнего”, — рассказал Калвет.

Ниже Калвет рассказывает о трех реальных случаях, взятых из статистики по страхованию расходов на правовую помощь ERGO, при которых потребитель неожиданно оказался участником правового спора и для получения помощи обратился к юристам по страхованию расходов на правовую помощь. Данные случаи, которые вполне можно назвать типичными для периода кризиса, хорошо иллюстрируют то, насколько дорогой может оказаться правовая помощь, необходимая для решения проблем, которые на первый взгляд могут показаться совсем незначительными.

1. Клиент имеет право потребовать возврата денег за отмененный пакетный тур

В связи с объявлением чрезвычайного положения в стране, турфирма отменила пакетный тур одной семьи стоимостью 1800 евро и вначале отказалась вернуть деньги. Турфирма предложила семье новый тур на определенный период, однако семья все-таки решила получить свои деньги обратно. Они обратились за помощью к юристу, который составил обоснованное письмо с требованием к турфирме. В письме были приведены и правовые основания. После короткой переписки турфирма вернула все частичные платежи, которые были уплачены за тур.

2. Строитель пропал вместе с уплаченной предоплатой

Собственник дома нанял строителя для выполнения работ по реновации. Так как у строителя отсутствовали денежные средства, необходимые для начала работ, клиент уплатил ему предоплату в размере 2500 евро. Работа должна была быть выполнена в течение двух месяцев, однако произошло то, что, к сожалению, случается с такими предприятиями, состоящими из одного человека, значительно чаще, чем нам бы хотелось — строитель пропал на несколько недель, давая в это время ничем не подкрепленные обещания, работа не была выполнена в оговоренное время и не соответствовала требуемому качеству.