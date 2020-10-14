Правительству Эстонии рекомендуют расширить льготы в области налогов на окружающую среду и энергопотребление

Первое полугодие 2020-го года, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, было особенно успешным для эстонской деловой дипломатии именно на более удаленных рынках, где постоянно растет интерес к эстонским инновационным решениям. ”Пандемия COVID-19 в мировом масштабе способствовала пониманию того, насколько важны безопасные и надежные цифровые решения в сфере здравоохранения, образования и бизнеса. Это понимание открывает для наших предпринимателей, занимающихся развитием э-услуг и кибербезопасностью, двери на мировые рынки”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Неделю назад Эстония и ВОЗ подписали протокол о намерениях, который позволяет начать сотрудничество в сфере цифрового здравоохранения. 16 декабря вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами мы организуем Глобальный бизнес-саммит, который пройдет в онлайн-режиме и представит как публичному, так и частному сектору самые передовые цифровые решения обеих стран”, — привел глава правительства некоторые примеры произошедшего прорыва.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, нынешний год стал испытанием для предприятий, и целью Министерства иностранных дел было гибко поддержать бизнесменов на зарубежных рынках и укрепить экспорт.

”На протяжении всего кризиса наши дипломатические представительства и почетные консулы проактивно поддерживали предприятия. В этом году мы расширили сеть бизнес-дипломатов и экономических советников, добавив представителей в Женеве, Токио, Абу-Даби, Риге и Вашингтоне. Приступил к работе специально уполномоченный дипломатический представитель по экономическим вопросам в Африке, с целью укрепления внешнеэкономических связей идет подготовка к открытию посольств в Южной Корее и Сингапуре. Из проведенного недавно исследования обратной связи следует, что бизнесмены довольны поддержкой, которую оказывает им Министерство иностранных дел”, — сказал Рейнсалу.

Также прилагаются усилия к тому, чтобы шаги Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций и Фонда содействия развитию предпринимательства по поддержке и консультированию предпринимателей и инвесторов были лучше скоординированы. На необходимость этого указывает аудит сферы бизнес-дипломатии, проведенный Государственным контролем.