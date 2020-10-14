14.10.2020, 09:31

Правительству Эстонии рекомендуют расширить льготы в области налогов на окружающую среду и энергопотребление

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Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и премьер Юри Ратас
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и премьер Юри РатасFoto: Ilmar Saabas

Правительственная комиссия по экономическому развитию получила на своем сегодняшнем заседании обзор достижений эстонской бизнес-дипломатии в условиях коронакризиса.

Первое полугодие 2020-го года, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, было особенно успешным для эстонской деловой дипломатии именно на более удаленных рынках, где постоянно растет интерес к эстонским инновационным решениям. ”Пандемия COVID-19 в мировом масштабе способствовала пониманию того, насколько важны безопасные и надежные цифровые решения в сфере здравоохранения, образования и бизнеса. Это понимание открывает для наших предпринимателей, занимающихся развитием э-услуг и кибербезопасностью, двери на мировые рынки”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Неделю назад Эстония и ВОЗ подписали протокол о намерениях, который позволяет начать сотрудничество в сфере цифрового здравоохранения. 16 декабря вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами мы организуем Глобальный бизнес-саммит, который пройдет в онлайн-режиме и представит как публичному, так и частному сектору самые передовые цифровые решения обеих стран”, — привел глава правительства некоторые примеры произошедшего прорыва.

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По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, нынешний год стал испытанием для предприятий, и целью Министерства иностранных дел было гибко поддержать бизнесменов на зарубежных рынках и укрепить экспорт.

”На протяжении всего кризиса наши дипломатические представительства и почетные консулы проактивно поддерживали предприятия. В этом году мы расширили сеть бизнес-дипломатов и экономических советников, добавив представителей в Женеве, Токио, Абу-Даби, Риге и Вашингтоне. Приступил к работе специально уполномоченный дипломатический представитель по экономическим вопросам в Африке, с целью укрепления внешнеэкономических связей идет подготовка к открытию посольств в Южной Корее и Сингапуре. Из проведенного недавно исследования обратной связи следует, что бизнесмены довольны поддержкой, которую оказывает им Министерство иностранных дел”, — сказал Рейнсалу.

Также прилагаются усилия к тому, чтобы шаги Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций и Фонда содействия развитию предпринимательства по поддержке и консультированию предпринимателей и инвесторов были лучше скоординированы. На необходимость этого указывает аудит сферы бизнес-дипломатии, проведенный Государственным контролем.

Членам комиссии представили также анализ конкурентоспособности эстонской налоговой системы, который был заказан в соответствии с планом Программы действий правительства. Анализ оценил как конкурентоспособность Эстонии в сфере налогообложения в широком плане, так и более узко конкурентоспособность промышленного сектора на фоне Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Германии.

Анализ не затрагивал налоги на рабочую силу. В ходе анализа было проведено сравнение 12 видов налогов и выплат, в результате чего был сделан вывод, что, согласно международным рейтингам и исследованиям, налоговая система Эстонии является одной из лучших в мире, однако конкурентоспособность промышленного сектора скорее на среднем уровне. В глаза бросается очень небольшое количество налоговых исключений для промышленных предприятий в области налогов на окружающую среду и энергопотребление.

Для улучшения конкурентоспособности эстонских предприятий рекомендуется взвесить распространение льгот в области налогов на электричество на более широкий круг предприятий и снижение на постоянной основе налогов на использование земельных ресурсов и воды в промышленных целях.

Опираясь на данные анализа, комиссия решила продолжить подготовку к дифференциации налогов на возобновляемую энергию для крупных потребителей. На кабинетном совещании правительства 3 сентября было решено поддержать создание системы дифференцированного налога на возобновляемую энергию для крупных потребителей, которая уменьшит налог для крупных потребителей в разрешенных правилами оказания государственной помощи пределах (до 85%) при условии, что ни одна другая группа потребителей не будет из-за этого платить больше.

Министерство экономики и коммуникаций к началу следующего года должно подготовить законопроект, который позволит уменьшить налог для предприятий с высоким энергопотреблением, прилагающих усилия к повышению энергоэффективности.


Созданная распоряжением правительства от 13 апреля 2017 года правительственная комиссия по экономическому развитию должна способствовать развитию экономики Эстонии и повышению ее конкурентоспособности. Работой комиссии руководит премьер-министр. Членами комиссии являются: министр внешней торговли и информационных технологий, министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр социальных дел и министр иностранных дел. Остальные министры участвуют в работе комиссии по приглашению премьер-министра в случае, если тема требует присутствия конкретного министра. Работу комиссии организует Государственная канцелярия.

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