Правительство закрывает бары и кинотеатры, но не торговые центры. Почему?

Так, запрещается предоставление услуг в сферы развлечений, закрываются залы обслуживания предприятий общепита, спортклубы, бани, спа, бассейны, водные центры, музеи, запрещаются публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, проходящие в помещениях.

При этом торговые центры правительство решило не закрывать. Почему? На соответствующий вопрос журналиста Ратас сказал, что эту тему они тоже обсуждали, но сейчас в торговых центрах и так действуют определенные регуляции (обязательства по ношению масок, дезинфекции, соблюдению дистанции).

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в свою очередь сообщил, что закрытия торговых центров не предвидится ни сейчас, ни потом.

”Не переживайте, торговые центры закрывать не будут. Это привело бы к тому, что люди стали бы ездить в другие уезды. Именно по этой причине мы не сделали этого и в Ида-Вирумаа”, — пояснил он.

”В таком случае надо было делать это во всей стране”, — добавил министр.

Кроме того, по его словам, если бы решение было принято и озвучено заранее, то люди бы массово ринулись в торговые центры закупиться перед закрытием, что привело бы к фатальным последствия с точки распространения вируса.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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