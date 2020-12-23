Правительство закрывает бары и кинотеатры, но не торговые центры. Почему?

Сегодня правительство сообщило на пресс-конференции о введении жестких ограничительных мер в Харьюмаа и продления уже действующих мер в Ида-Вирумаа.
Так, запрещается предоставление услуг в сферы развлечений, закрываются залы обслуживания предприятий общепита, спортклубы, бани, спа, бассейны, водные центры, музеи, запрещаются публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, проходящие в помещениях.
При этом торговые центры правительство решило не закрывать. Почему? На соответствующий вопрос журналиста Ратас сказал, что эту тему они тоже обсуждали, но сейчас в торговых центрах и так действуют определенные регуляции (обязательства по ношению масок, дезинфекции, соблюдению дистанции).
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в свою очередь сообщил, что закрытия торговых центров не предвидится ни сейчас, ни потом.
”Не переживайте, торговые центры закрывать не будут. Это привело бы к тому, что люди стали бы ездить в другие уезды. Именно по этой причине мы не сделали этого и в Ида-Вирумаа”, — пояснил он.
”В таком случае надо было делать это во всей стране”, — добавил министр.
Кроме того, по его словам, если бы решение было принято и озвучено заранее, то люди бы массово ринулись в торговые центры закупиться перед закрытием, что привело бы к фатальным последствия с точки распространения вируса.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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