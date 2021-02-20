Правительство Юри Ратаса, получив предупреждение о дополнительных затратах на дорожное строительство, заказало новый анализ от критика Rail Baltic

По данным Министерства финансов, это была инициатива предыдущего правительства. ”Поскольку это первый подобный проект в Эстонии, правительство посчитало необходимым провести дополнительную оценку финансовой модели анализа с методологической точки зрения”, — пояснила главный специалист Министерства финансов Кристина Хаавала.

Хотя в отчете, заказанном Ernst & Young, говорилось, что на строительство 26-километрового участка дороги в рамках государственно-частного партнерства потребуется на 75 миллионов евро больше, чем изначально планировалось, новые исследования, проведенные компанией T-Konsult OÜ, опровергли эти данные.

Но кто же проводил анализ в T-Konsult OÜ? Оказалось, что авторами являются известные скептики Rail Baltic Айн Кендра и Прийт Хумаль. Стоит также отметить, что в отчете инженер электронного оборудования Прийт Хумаль, получивший образование в области физики, упоминается как ”экономический аналитик”. Кроме того, Хумаль также является членом партии ”Отечество” (Isamaa), входившей в то время в правительство.

Хотя членство в политической партии часто не имеет большого значения, так как люди могли присоединиться к политическому движению несколько лет (например, десять) назад и, возможно, даже не помнить об этом, но Хумаль не отличается пассивным отношением к деятельности партии "Отечество". Например, он присутствовал на открытии Объединения семей "Отечества", созданного как противовес правым.

Таким образом, предыдущее правительство, получив неприятный для себя финансовый анализ, поручило провести новое исследование человеку, тесно связанному с правительственной партией. За подготовку отчета T-Konsult OÜ заплатили 4920 евро за подготовку отчета (сумма без налогов).

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