Правительство выпустит облигаций на миллиард евро

Правительство намерено выпустить облигации на миллиард евро сроком на десять лет и котировать их на Ирландской бирже, передает rus.err.
Для поиска институциональных инвесторов Министерство финансов дало полномочия банкам Citigroup, Nordea и Societe Generale.
Обсуждение выпуска облигаций состоится 2 июня, говорится в пресс-сообщении Министерства финансов.
Помимо эмиссии облигаций сроком на десять лет государство в ближайшие годы также планирует эталонные выпуски ценных бумаг.
Кредитный рейтинг Эстонии по версии агентства S&P равен AA-, Moody's – A1 и Fitch – AA-.
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
Названа температура, которая уничтожает COVID-19 за 5 минут
Ученые назвали основные признаки бессимптомного коронавируса
Как из одного носка создать полезную вещь для холодильника?