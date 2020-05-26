26.05.2020, 17:33

Правительство выпустит облигаций на миллиард евро

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EST
Правительство выпустит облигаций на миллиард евро
Rauno Volma

Правительство намерено выпустить облигации на миллиард евро сроком на десять лет и котировать их на Ирландской бирже, передает rus.err.

Для поиска институциональных инвесторов Министерство финансов дало полномочия банкам Citigroup, Nordea и Societe Generale.

Обсуждение выпуска облигаций состоится 2 июня, говорится в пресс-сообщении Министерства финансов.

Помимо эмиссии облигаций сроком на десять лет государство в ближайшие годы также планирует эталонные выпуски ценных бумаг.

Кредитный рейтинг Эстонии по версии агентства S&P равен AA-, Moody's – A1 и Fitch – AA-.

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