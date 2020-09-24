Правительство выделило более 15 миллионов евро на тестирование на коронавирус
На сегодняшнем заседании правительство приняло решение о выделении департаменту здоровья 15,3 млн евро на организацию тестирования на коронавирус до конца 2020 года.
На сегодняшнем заседании правительство приняло решение о выделении департаменту здоровья 15,3 млн евро на организацию тестирования на коронавирус до конца 2020 года.
”Для эффективного предотвращения распространения коронавируса необходимо, чтобы доступ к тестированию был для людей как можно более быстрым и простым. Доступность тестирования дает более точную картину распространения инфекции, позволяет быстро выявлять контакты и предлагать лечение больным, а также является основой для принятия различных мер. Дополнительные деньги позволят нам продолжить широкомасштабное и доступное на региональном уровне тестирование: тестировать всех людей с симптомами болезни, позволить тестироваться перед возвращением на работу после путешествия, а также при необходимости обеспечить всеобщее тестирование”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Цель тестирования — как можно раньше выявлять зараженных COVID-19 и изолировать очаги. Пункты тестирования на коронавирус и мобильные бригады охватывают всю Эстонию. При появлении симптомов необходимо обратиться к семейному врачу, который направит пациента на тестирование. По выходным на тестирование направляют специалисты номера семейных врачей — 1220. С симптомами вирусного заболевания нельзя посещать отделение неотложной помощи. Важно помнить, что, если врач направляет пациента на тестирование, пациенту необходимо быть в изоляции до получения отрицательного результата теста. Кроме коронавируса распространяются и другие вирусные инфекции, поэтому с симптомами заболевания всегда необходимо оставаться дома, даже если тест на коронавирус отрицательный.
С момента начала распространения коронавируса в феврале на тестирование коронавируса SARS-CoV-2 с сегодняшним решением было выделено в общей сложности более 30 миллионов евро.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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