Правительство ввело ограничение на продажу алкоголя: ночью спиртное запрещено продавать в барах и гостиницах

С завтрашнего дня в ресторанах, барах и других заведениях общепита и гостиничных заведениях можно продавать алкоголь с 10 до 22 часов. Ночная продажа алкоголя с 22 до 10 часов до окончания чрезвычайного положения запрещена.

Ограничение розничной продажи алкоголя необходимо для того, чтобы исключить случаи злоупотребления алкоголем, которые нагружают как систему здравоохранения, так и полицию во время чрезвычайного положения, сообщило правительство.

Ограничение не применяется при международных пассажирских перевозках на борту самолетов или судов и в расположенных в закрытой зоне международного аэропорта и порта торговых точках.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!