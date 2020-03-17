Правительство ввело ограничение на продажу алкоголя: ночью спиртное запрещено продавать в барах и гостиницах

С завтрашнего дня в ресторанах, барах и других заведениях общепита и гостиничных заведениях можно продавать алкоголь с 10 до 22 часов. Ночная продажа алкоголя с 22 до 10 часов до окончания чрезвычайного положения запрещена.
Ограничение розничной продажи алкоголя необходимо для того, чтобы исключить случаи злоупотребления алкоголем, которые нагружают как систему здравоохранения, так и полицию во время чрезвычайного положения, сообщило правительство.
Ограничение не применяется при международных пассажирских перевозках на борту самолетов или судов и в расположенных в закрытой зоне международного аэропорта и порта торговых точках.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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