17.03.2020, 15:16

Правительство ввело ограничение на продажу алкоголя: ночью спиртное запрещено продавать в барах и гостиницах

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Alkohoolsed joogid
Alkohoolsed joogidFoto: Anni Õnneleid

На внеочередном заседании правительство утвердило ночное ограничение на продажу алкоголя по всей Эстонии, расширив его с магазинов на все заведения общепита.

С завтрашнего дня в ресторанах, барах и других заведениях общепита и гостиничных заведениях можно продавать алкоголь с 10 до 22 часов. Ночная продажа алкоголя с 22 до 10 часов до окончания чрезвычайного положения запрещена.

Ограничение розничной продажи алкоголя необходимо для того, чтобы исключить случаи злоупотребления алкоголем, которые нагружают как систему здравоохранения, так и полицию во время чрезвычайного положения, сообщило правительство.

Ограничение не применяется при международных пассажирских перевозках на борту самолетов или судов и в расположенных в закрытой зоне международного аэропорта и порта торговых точках.

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