Правительство увеличит эмиссию государственных облигаций до полутора миллиардов

Как пояснили в министерстве, интерес инвесторов к государственным облигациям был очень высок, 280 иностранных инвесторов готовы вложить в них 7,7 млрд евро. В связи с этим министерство решило увеличить объем эмиссии ценных бумаг.

По словам министра финансов Мартина Хельме, полученные от продажи облигаций средства будут использоваться для финансирования как государственного бюджета, так и дополнительного бюджета, принятого в апреле.

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