Правительство утвердило условия выдачи кредита на 40 млн евро фирме Porto Franco

Кредит частной компании в размере 39,4 млн евро будет выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor, при этом компания сможет получать кредит траншами в размере от 5 до 15 млн евро, а в качестве обеспечения предоставлена ипотека на четыре объекта недвижимости в Таллинне по адресу Лаэва T6; Лаэва, 1; Куунари, 1 и Кай, 4.

Застройка Porto Franco по разным причинам затянулась на несколько лет, и в настоящее время строительная деятельность там приостановлена. Исполнительный директор Porto Franco Рауно Тедер ранее пообещал немедленно возобновить работы после получения госкредита. Предоставленные средства фирма планирует вернуть в течение трех лет, профинансировав возврат долга банковскими кредитами.