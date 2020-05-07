Правительство утвердило экстренные меры помощи предприятиям Ида-Вирумаа

”Сланцевый сектор является крупнейшим работодателем Ида-Вирумаа, от него зависит благосостояние тысяч семей. Поскольку из-за вспышки заболевания уменьшились как электропотребление, так и мировой спрос на нефть, важна правительственная поддержка для нормализации ситуации”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. Он добавил, что и сам сектор должен приспосабливаться к новым условиям и предпринимать инвестиции в более экологичное производство энергии.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас объяснил, что в помощь сектору разработан пакет мер. ”Среди них снижение экологического налога на складирование золы и временное компенсирование платы за использование выкачиваемой из карьеров и шахт воды. Временно будет разрешено также использование маркированного топлива для работающей в карьерах техники и оборудования”, — сказал Аас.

После детальных исследований сланцевую золу еще в прошлом году исключили из списка опасных отходов. Поправка уравняла ставку налога на сланцевую золу со ставкой налога на пустую породу. Во втором полугодии Министерство окружающей среды планирует выйти с более масштабными предложениями по изменению системы экологических налогов.

Аас подчеркнул, что предприятия при необходимости могут обратиться также к фонду Kredex за займом или поручительством по кредиту.

Расходы на кризисную помощь в государственном бюджете составляют почти 14 миллионов евро. Вместе с тем государство получило от этих предприятий в виде налога на рабочую силу примерно 60, а в форме других налогов и выплат — 50 миллионов евро. В случае остановки работы предприятий эти доходы остались бы неполученными, поэтому помощь сама себя окупает.

Доходы от экспорта производителей сланца в прошлом году достигали 390 миллионов евро. В секторе с вековой историей работает около 7600 человек, кроме того, с ним в той или иной мере связаны еще тысячи жителей региона.

Министерство экономики и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство окружающей среды и Министерство юстиции должны подготовить конкретные поправки для пакета помощи и представить их на заседании правительства.