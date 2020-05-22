Правительство уточнило смягчение ограничений после отмены чрезвычайного положения(3)
Правительство уточнило условия смягчения ограничений, действующих после чрезвычайного положения.
Правительство уточнило условия смягчения ограничений, действующих после чрезвычайного положения.
Автокино и автоконцерты могут проходить и в подходящих для этого помещениях
Правительство сняло ограничение, гласившее, что автокино и автоконцерты могут проходить только под открытым небом. Это означает, что при условии соблюдения определенных условий мероприятие можно проводить в и подходящем для этого помещении, например, в большом холле. Соблюдать нужно правило 2+2, запрет покидать машину без крайней необходимости, а между паркующимися машинами должно быть достаточное расстояние. Как на свежем воздухе, так и в помещениях при необходимости нужно обеспечить доступность средств дезинфекции.
Публичные мероприятия, такие, как кино, спектакли, концерты, разрешены с 1 июня
С 1 июня разрешены такие публичные мероприятия, как киносеансы, спектакли, концерты, ярмарки, фестивали, конференции и т.п. как в помещении, так и под открытым небом. В случае, если организатор гарантирует соблюдение правила 2+2, заполняемость помещений максимально на 50 процентов, но не более 50 человек. Под открытым небом в публичном мероприятии может принимать участие не более 100 человек.
Музеи и выставки
В части музеев и выставок с 1 июня отказываются от требования не собирать более 10 человек в одной группе. Должно быть обеспечено соблюдение правила 2+2.
С июня откроются казино и залы игровых автоматов
С июня снова можно проводить время в казино и залах игровых автоматов, однако нужно соблюдать требование 50-процентной заполняемости помещений, а общее количество играющих не должно превышать 50 человек. Также работникам и клиентам должны быть доступны средства дезинфекции.
В ресторанах и барах с 1 июня можно будет проводить время и после 22 часов
С 1 июня в заведениях общепита можно снова проводить время без ограничений и после 22 часов. Должно быть обеспечено соблюдение требования 2+2 и наличие дезинфицирующих средств. С этого же числа после 22 часов в заведениях общепита разрешено продавать алкоголь.
С июля разрешены спортивные соревнования со зрителями, как в помещениях, так и на свежем воздухе
С 1 июля разрешено проведение спортивных соревнований со зрителями при условии, что соблюдается правило 2+2, если соревнования проходят в помещении, заполняемость помещения ограничивается 50% от максимальной, а количество участников не превышает 500. На свежем воздухе при соблюдении правил разрешается проведение соревнования с участием 1000 человек. Разрешенное количество участников включает в себя как спортсменов, так и зрителей.
Для того, чтобы упростить прочтение и понимание распоряжений, в их тексты будет внесен еще ряд поправок в формулировках и технических уточнений, которые не влияют на суть установленных ограничений или смягчений действовавших прежде правил.
Ограничение на продажу алкоголя упраздняется с 1 июня
С 1 июня разрешена розничная продажа алкоголя на условиях, действовавших до введения чрезвычайного положения.
Поездки в Латвию, Литву и Финляндию без требования карантина
Также правительство утвердило поправку к распоряжению о временных ограничениях на пересечение границы, касающуюся условий поездок между Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией без соблюдения карантина. Без необходимости соблюдать 14-дневный карантин жители Эстонии могут ездить в Латвию, Литву и Финляндию и обратно в случае, если к моменту путешествия они в течение двух недель не бывали в третьих странах. Если человек прибывает в Эстонию через Латвию или Литву из третьей страны, по прибытии домой он должен будет провести 14 дней в карантине, как и по приезде из другого иностранного государства.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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