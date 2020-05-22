Правительство уточнило смягчение ограничений после отмены чрезвычайного положения

Автокино и автоконцерты могут проходить и в подходящих для этого помещениях

Правительство сняло ограничение, гласившее, что автокино и автоконцерты могут проходить только под открытым небом. Это означает, что при условии соблюдения определенных условий мероприятие можно проводить в и подходящем для этого помещении, например, в большом холле. Соблюдать нужно правило 2+2, запрет покидать машину без крайней необходимости, а между паркующимися машинами должно быть достаточное расстояние. Как на свежем воздухе, так и в помещениях при необходимости нужно обеспечить доступность средств дезинфекции.

Публичные мероприятия, такие, как кино, спектакли, концерты, разрешены с 1 июня

С 1 июня разрешены такие публичные мероприятия, как киносеансы, спектакли, концерты, ярмарки, фестивали, конференции и т.п. как в помещении, так и под открытым небом. В случае, если организатор гарантирует соблюдение правила 2+2, заполняемость помещений максимально на 50 процентов, но не более 50 человек. Под открытым небом в публичном мероприятии может принимать участие не более 100 человек.

Музеи и выставки

В части музеев и выставок с 1 июня отказываются от требования не собирать более 10 человек в одной группе. Должно быть обеспечено соблюдение правила 2+2.

С июня откроются казино и залы игровых автоматов

С июня снова можно проводить время в казино и залах игровых автоматов, однако нужно соблюдать требование 50-процентной заполняемости помещений, а общее количество играющих не должно превышать 50 человек. Также работникам и клиентам должны быть доступны средства дезинфекции.

В ресторанах и барах с 1 июня можно будет проводить время и после 22 часов

С 1 июня в заведениях общепита можно снова проводить время без ограничений и после 22 часов. Должно быть обеспечено соблюдение требования 2+2 и наличие дезинфицирующих средств. С этого же числа после 22 часов в заведениях общепита разрешено продавать алкоголь.

С июля разрешены спортивные соревнования со зрителями, как в помещениях, так и на свежем воздухе

С 1 июля разрешено проведение спортивных соревнований со зрителями при условии, что соблюдается правило 2+2, если соревнования проходят в помещении, заполняемость помещения ограничивается 50% от максимальной, а количество участников не превышает 500. На свежем воздухе при соблюдении правил разрешается проведение соревнования с участием 1000 человек. Разрешенное количество участников включает в себя как спортсменов, так и зрителей.