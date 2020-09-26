Правительство упрощает пересечение границы с Латвией, Литвой и Финляндией

Согласно действующим правилам, по прибытии из Латвии, Литвы или Финляндии необходимо 14 дней соблюдать самоизоляцию, если показатель уровня заражения в этих странах составляет 25 и более человек на 100 000 населения.

Согласно одобренной сегодня поправке, прибывающие из Латвии, Литвы и Финляндии люди могут быть в определенных случаях освобождены от необходимости соблюдать самоизоляцию, даже когда показатель заражения в этих странах превышает 25.

Приезжающие из этих стран лица не должны соблюдать самоизоляцию, если они приезжают сюда на работу, учебу, для получения услуг здравоохранения, в связи с семейными событиями или с целью транзита и у них нет симптомов заболевания, а также не было контактов с больными.

Поправка вступает в силу с 28 сентября.

Необходимость соблюдать самоизоляцию по прибытии из других стран Европейского союза и Шенгена зависит от того, каков показатель заражения в конкретной стране. На прибывающих из этих стран не распространяются ограничения на свободу передвижения, если показатель заражения в течение последних 14 дней в конкретной стране составлял не более 16 — 17,6 и не вырос в течение последних двух недель.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!