Правительство смягчает условия получения кризисной помощи от фонда KredEx

Согласно решению правительства, предельный размер поручительства по новым кредитам по стороны KredEx вырастет до 30% от выдаваемых банками сумм. Для уже выданных кредитов при добавлении к ним поручительства KredEx предельная ставка будет по-прежнему составлять 15 процентов.

По словам министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиэма, целью антикризисных мер является быстро и на льготных условиях выдавать предприятием кредиты и поручительства, чтобы предприятия как можно безболезненнее пережили кризис.

”К сожалению, прежняя предельная ставка по кредитным поручительствам KredEx не давала банкам достаточной уверенности. Более льготная предельная ставка для выдаваемых банками новых кредитов поможет предприятиям в значительно большем масштабе и, надеемся, на более выгодных условиях”, — сказал министр.

Правительство на состоявшемся 24 апреля 2020 года кабинетном заседании утвердило предельную ставку погашения кризисного ущерба по кредитам от KredEx на уровне 15% от используемой банками суммы поручительства.