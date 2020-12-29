Правительство сформулировало свою позицию по проекту директивы ЕС о минимальной зарплате

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что, конечно, важно обеспечить, чтобы люди как в Эстонии, так и во всем Европейском союзе зарабатывали достойную зарплату везде, где бы они ни работали. ”Вместе с тем важна и роль социальных партнеров на переговорах по зарплате. Так что мы в Эстонии по-прежнему поддерживаем их свободу независимо вести переговоры о зарплате, так, как это происходит сегодня”, — сказал Ратас.

”В Эстонии о размере минимальной зарплаты договариваются представительские организации работодателей и профсоюзов. Мы хотим, чтобы это продолжалось и в рамках предложенной директивы”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Проект директивы делает различие между странами, где минимальную зарплату определяет закон, и странами, где ее сумма является объектом коллективного договора. ”В Эстонии о размере минимальной зарплаты договариваются социальные партнеры, которые заключают общегосударственный коллективный договор о минимальной зарплате в ходе переговоров. Поэтому правильно считать Эстонию страной, в которой минимальная зарплата является объектом коллективного договора”, — сказал министр Кийк.

Для стран, в которых минимальная зарплата определяется коллективным договором, директива не предусматривает точных инструкций. Однако она содержит критерии для стран, в которых размер минимальной зарплаты определен законом. Такие страны при формировании достаточной минимальной зарплаты в дальнейшем должны учитывать, например, покупательную способность минимальной зарплаты и общий уровень зарплат брутто. Нужно оценить также достаточность минимальной зарплаты, используя рекомендательный равный подход. Например, чтобы минимальная зарплата составляла 50% от средней или 60% от медианной зарплаты. Важно, чтобы помимо обязательных элементов государства могли бы также сами устанавливать критерии с учетом своих особенностей и потребностей.

”В проекте директивы предложены также меры поддержки коллективных переговоров по зарплате. Например, в странах, где коллективный договор не касается хотя бы 70% трудящихся, нужно установить рамки и разработать программу действий по развитию культуры коллективных договоров, что, по нашей оценке, заходит дальше цели обеспечить достаточную минимальную зарплату”, — пояснил Танель Кийк.