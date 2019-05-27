Правительство решило: внеочередного роста пенсий пока не будет

По прогнозу, средняя пенсия первой ступени человека с 44-летним стажем вырастет за четыре года на 115 евро, то есть на 24%, и к 2023 году составит 508 евро.

”Внеочередной рост пенсий правительство в следующий раз обсудит осенью. Одни из источников финансирования станет реформа второй пенсионной ступени”, - сказал премьер-министр Юри Ратас.