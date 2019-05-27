27.05.2019, 17:20

Правительство решило: внеочередного роста пенсий пока не будет

 (39)
rus.delfi.ee
EST 33
Правительство решило: внеочередного роста пенсий пока не будет
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня правительство обсудило бюджетную стратегию. Кроме снижения акциза на алкоголь было принято решение увеличить не облагаемый налогом минимум для пенсионеров на 50 евро. Большого роста пенсий не будет, увеличение продолжится в обычном режиме.

По прогнозу, средняя пенсия первой ступени человека с 44-летним стажем вырастет за четыре года на 115 евро, то есть на 24%, и к 2023 году составит 508 евро.

”Внеочередной рост пенсий правительство в следующий раз обсудит осенью. Одни из источников финансирования станет реформа второй пенсионной ступени”, - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Читайте также: