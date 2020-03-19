Правительство решило приостановить выплаты во вторую пенсионную ступень

”Временная приостановка взносов во вторую пенсионную ступень будет”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Государство надеется сэкономить на этом 400 млн евро.

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Как мы писали ранее, Министерство финансов готовится взять кредит в объеме до миллиарда евро с целью поддержать предпринимательство, оказавшееся по причине распространения коронавируса в трудной ситуации, и смягчить влияние кризиса.

”Государство имеет больше возможностей брать кредиты и направлять деньги в экономику, и может это делать на более выгодных условиях, чем предприятия, — сказал министр финансов Мартин Хельме. — В трудное время важно сохранить наше предпринимательство в равновесии и избежать необратимых или структурных изменений, происходящмх по причине краткосрочного кризиса, поскольку преодолевать последствия этих изменений будет значительно дороже и труднее. В связи с этим мы предпринимаем шаги, позволяющие с помощью государственного кредита смягчить последствия для экономики Эстонии”.

В первую очередь приказом министра финансов в рамках выпуска краткосрочных облигаций повысится объем разрешенных к максимальному эмитированию долговых обязательств с 400 миллионов до одного миллиарда. Повышение общего лимита программы необходимо для того, чтобы позволить государственной казне гибко реагировать в случае возникновения более глубокого, чем прогнозируемый, дефицита денежного потока.