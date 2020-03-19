Правительство решило приостановить выплаты во вторую пенсионную ступень

На сегодняшней пресс-конференции правительство сообщило, что решило приостановить выплаты во вторую пенсионную ступень.
”Временная приостановка взносов во вторую пенсионную ступень будет”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
Государство надеется сэкономить на этом 400 млн евро.
Смотрите запись с пресс-конференции!
Как мы писали ранее, Министерство финансов готовится взять кредит в объеме до миллиарда евро с целью поддержать предпринимательство, оказавшееся по причине распространения коронавируса в трудной ситуации, и смягчить влияние кризиса.
”Государство имеет больше возможностей брать кредиты и направлять деньги в экономику, и может это делать на более выгодных условиях, чем предприятия, — сказал министр финансов Мартин Хельме. — В трудное время важно сохранить наше предпринимательство в равновесии и избежать необратимых или структурных изменений, происходящмх по причине краткосрочного кризиса, поскольку преодолевать последствия этих изменений будет значительно дороже и труднее. В связи с этим мы предпринимаем шаги, позволяющие с помощью государственного кредита смягчить последствия для экономики Эстонии”.
В первую очередь приказом министра финансов в рамках выпуска краткосрочных облигаций повысится объем разрешенных к максимальному эмитированию долговых обязательств с 400 миллионов до одного миллиарда. Повышение общего лимита программы необходимо для того, чтобы позволить государственной казне гибко реагировать в случае возникновения более глубокого, чем прогнозируемый, дефицита денежного потока.
”Считаю разумным создать надежный финансовый буфер немедленно, поскольку на финансовых рынках непредсказуемая ситуация, и доступность, а также стоимость необходимых средств позднее могут быть менее благоприятными, — сказал Хельме. — Эти деньги не планируется расходовать сразу, так как у государства имеется собственный 1,3-миллиардный буфер”.
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