28.06.2019, 10:32

Правительство решило: не позднее 2028 года все пассажирские поезда перейдут на электричество

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Правительство решило: не позднее 2028 года все пассажирские поезда перейдут на электричество
Foto: Argo Ingver

Вчера правительство приняло решение по составлению плана электрификации железной дороги с целью снижения выбросов парниковых газов.

Проектирование начнется уже в начале следующего года.

Закончить проект планируется к 2028 году.

Министр окружающей среды Рене Кокк сказал, что если в среднем в ЕС при помощи электричества передвигается 52% подвижного состава, то в Эстонии всего 14%.

Электрификация железной дороги помогла бы как уменьшить влияние на окружающую среду и снизить шум, так и увеличить скорость передвижения. ”В случае электрификация всей сети в год можно было бы экономить на топливе около 5 млн евро”, — отметил министр.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: