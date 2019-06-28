Правительство решило: не позднее 2028 года все пассажирские поезда перейдут на электричество

Проектирование начнется уже в начале следующего года.

Закончить проект планируется к 2028 году.

Министр окружающей среды Рене Кокк сказал, что если в среднем в ЕС при помощи электричества передвигается 52% подвижного состава, то в Эстонии всего 14%.

Электрификация железной дороги помогла бы как уменьшить влияние на окружающую среду и снизить шум, так и увеличить скорость передвижения. ”В случае электрификация всей сети в год можно было бы экономить на топливе около 5 млн евро”, — отметил министр.