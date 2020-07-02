Правительство раскололось в вопросе кризиса рабочей силы: Ратас и Рейнсалу за продление разрешений на работу, Хельме против

Премьер-министр Юри Ратас заверил, что правительство, занимаясь вопросом иностранной рабочей силы, "не сидело сложа руки".

"Земледельцы говорят, что очень сложная ситуация наступит в августе, как известно, разрешения на работу действительны до 31 июля. ЕС дал свои рекомендации по открытию государственных границ, как принимать в страну людей, из стран, которые не входят в число 14 разрешенных". Ратас отметил, что ситуацией в сельском хозяйстве они в правительстве будут заниматься дальше в ближайшие дни.

Мартин Хельме в ответ спросил, о каком кризисе рабочей силы мы говорим, указав на 50 000 безработных в Эстонии. "Весной с поправкой к закону сделали исключение для иностранной рабочей силы, продлив их разрешения на работу, потом три месяца у предпринимателей было, чтобы приспособиться. Если за три месяца не могут найти рабочую силу, то я считаю, что просто недостаточно старались. С точки зрения здоровья Украина не является безопасной страной, глядя в соседние страны, мы видим, что люди мрут как мухи! Аргумент здоровья никуда не исчез, он такой же весомый, как прежде. А второй аргумент — более широкий вопрос в политике рабочей силы: мы считаем, что предприниматели должны также приспосабливаться и предлагать работу и жителям Эстонии или продолжать с удобной и выгодной для себя бизнес-моделью, которая работает против роста экономики?" — спросил Хельме.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу все-таки указал на возможность, что, может быть, было бы разумно найти решение тому, чтобы людей не нужно было начинать высылать из Эстонии — в страны, где заражение вирусом вероятнее, чем здесь. "Здесь никак невозможно обосновать дело здоровьем народа, и рационально было бы искать решение". Рейнсалу добавил, что для необходимой миграции установлены свои правила и они касаются и сезонных рабочих — разумно было бы их применить и у нас.

Продлевать ли тогда разрешения на работу сезонных рабочих, которые закончились бы 31 июля, до 31 декабря, как предлагает оппозиция? По мнению Юри Ратаса, лучше всего было бы то, если бы мы могли вернуться к нормальному ритму жизни, но если не можем, то решения будут обсуждать и анализировать дальше. "Определенные послабления вместе с мерами доверия можно ввести — если их возможно ввести, то это правильно. И шире, чем для сельскохозяйственного сектора".