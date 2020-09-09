Правительство продолжает переговоры по госбюджету

Правительство на кабинетном заседании во вторник продолжило обсуждение государственного бюджета следующего года и государственной бюджетной стратегии 2021–2024.
”Наша основная задача — составить в этом году такой бюджет, который позволит одержать окончательную победу над вирусом, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — В сложной ситуации правительство должно вести себя ответственно. Мы должны поддержать население и наиболее пострадавшие от кризиса сферы и сосредоточиться на таких инвестициях, которые помогут максимально ускорить экономический рост. Одновременно мы должны держать под контролем распространение коронавируса, чтобы оно как можно меньше влияло на экономику и рабочие места”.
Правительство при составлении проекта государственного бюджета исходит из свежего экономического прогноза Министерства финансов.
Правительство получило от Министерства финансов обзор заявок министерств и расходов, которые можно перенести на следующий год. Кроме того, министерство финансов рассказало об изменениях в бюджете 2020 года.
В среду совещание продолжается в Сагади. Обсуждение бюджета планируется продолжить и на следующей неделе.
Этой осенью одновременно составляется как проект бюджета на следующий год, так и бюджетная стратегия на следующие четыре года. Цель бюджетной стратегии — планирование деятельности и средств в более продолжительной перспективе с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и мировых тенденций. В государственном бюджете находят отражение конкретные доходы и расходы следующего года.
Обычно правительство утверждает бюджетную стратегию весной, однако внесенное в законодательство изменение позволяет с учетом чрезвычайного положения отложить принятие стратегии до конца сентября.
Правительство должно передать проект государственного бюджета в Рийгикогу не позднее, чем за три месяца до конца текущего бюджетного года, то есть к концу сентября. Передаваемый парламенту бюджет является результатом коллективного решения правительства. На кабинетном совещании правительство принимает принципиальные решения, а на заседании одобряет законопроект, составленный на основе этих решений.
Шойгу назвал главного врага русского народа
России и не снилось, как в Эстонии накажут за превышение скорости
Больной раком Тиньков публично обратился к жене
Дома у свекрови всегда приятно пахнет. Она дала мне рецепт смеси