Правительство продолжает переговоры по госбюджету

”Наша основная задача — составить в этом году такой бюджет, который позволит одержать окончательную победу над вирусом, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — В сложной ситуации правительство должно вести себя ответственно. Мы должны поддержать население и наиболее пострадавшие от кризиса сферы и сосредоточиться на таких инвестициях, которые помогут максимально ускорить экономический рост. Одновременно мы должны держать под контролем распространение коронавируса, чтобы оно как можно меньше влияло на экономику и рабочие места”.

Правительство при составлении проекта государственного бюджета исходит из свежего экономического прогноза Министерства финансов.

Правительство получило от Министерства финансов обзор заявок министерств и расходов, которые можно перенести на следующий год. Кроме того, министерство финансов рассказало об изменениях в бюджете 2020 года.

В среду совещание продолжается в Сагади. Обсуждение бюджета планируется продолжить и на следующей неделе.

Этой осенью одновременно составляется как проект бюджета на следующий год, так и бюджетная стратегия на следующие четыре года. Цель бюджетной стратегии — планирование деятельности и средств в более продолжительной перспективе с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и мировых тенденций. В государственном бюджете находят отражение конкретные доходы и расходы следующего года.

Обычно правительство утверждает бюджетную стратегию весной, однако внесенное в законодательство изменение позволяет с учетом чрезвычайного положения отложить принятие стратегии до конца сентября.

Правительство должно передать проект государственного бюджета в Рийгикогу не позднее, чем за три месяца до конца текущего бюджетного года, то есть к концу сентября. Передаваемый парламенту бюджет является результатом коллективного решения правительства. На кабинетном совещании правительство принимает принципиальные решения, а на заседании одобряет законопроект, составленный на основе этих решений.