27.07.2020, 17:11

Правительство продлило запрет на авиасообщение с эпидемиологически опасными странами до конца августа


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Правительство продлило запрет на авиасообщение с эпидемиологически опасными странами до конца августа
Jaanus Lensment

Министерство экономики и коммуникаций при выдаче разрешений на открытие авиалиний исходит из уровня заболеваемости в стране назначения, который должен быть 25 или меньше случаев на 100 000 жителей в течение последних 14 дней.

"В последние недели в некоторых странах произошли новые вспышки коронавируса. Поэтому мы видим, что пересмотр ограничений через каждые две недели будет слишком частым и мы продляем их сразу на месяц. Это позволит и авиакомпаниям лучше планировать свою деятельность", — сказал министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас.

"В некоторых странах, например, на Украине, ситуация постепенно улучшается, но немедленное открытие линии было бы поспешным шагом", — добавил Аас.

По состоянию на 24 июля прямое авиасообщение из Эстонии закрыто с Люксембургом, Румынией, Болгарией, Швецией, Португалией, Испанией, Хорватией и Россией.

Таким образом, ограничения будут действовать до 31 августа. О дальнейшей необходимости их сохранения решение будет принимать правительство.

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