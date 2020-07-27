Правительство продлило запрет на авиасообщение с эпидемиологически опасными странами до конца августа

"В последние недели в некоторых странах произошли новые вспышки коронавируса. Поэтому мы видим, что пересмотр ограничений через каждые две недели будет слишком частым и мы продляем их сразу на месяц. Это позволит и авиакомпаниям лучше планировать свою деятельность", — сказал министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас.

"В некоторых странах, например, на Украине, ситуация постепенно улучшается, но немедленное открытие линии было бы поспешным шагом", — добавил Аас.

По состоянию на 24 июля прямое авиасообщение из Эстонии закрыто с Люксембургом, Румынией, Болгарией, Швецией, Португалией, Испанией, Хорватией и Россией.

Таким образом, ограничения будут действовать до 31 августа. О дальнейшей необходимости их сохранения решение будет принимать правительство.

Показатели заболеваемости коронавирусом из расчета на 100 000 населения, можно найти здесь.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!