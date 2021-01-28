Правительство продлило выплату компенсации по зарплате в Харьюмаа и Ида-Вирумаа на две недели

Компенсация выплачивается предприятиям, работающим в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, деятельность которых была существенно нарушена из-за ограничений, введенных для борьбы с COVID-19. Компенсация будет выплачиваться в период действующих ограничений, то есть 28.12.2020 — 31.01.2021. Размер компенсации составляет затраты на заработную плату за полтора месяца для предприятий и в 1,5 размере минимальной заработной платы для физических лиц.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, необходимо выплачивать компенсацию по заработной плате, поскольку ограничения напрямую влияют на работу предприятий. ”Благодаря компенсации по заработной плате мы предотвращаем масштабные увольнения, сохраняем для людей социальные гарантии и экономическое существование домохозяйств в ситуации, когда из-за ограничений невозможно предложить частичную или полную нагрузку. Поэтому мы решили продлить выплату компенсации по заработной плате еще на две недели”, — сказал министр Танель Кийк.

Предприятия и физические лица, работающие в таких сферах, как проживание, питание и напитки, санатории и медицина, азартные игры и ставки, культурные и спортивные мероприятия, обучение, развлечения и досуг, по-прежнему смогут ходатайствовать о компенсации. Получатели компенсации должны быть зарегистрированы в Регистре экономической деятельности с определенными кодами основной деятельности. Компенсации выплачиваются предприятиям как минимальная помощь.

Изменения коснутся около 1100 предприятий в Харьюмаа, где есть хотя бы один сотрудник, и около 400 предприятий в Ида-Вирумаа. В целевую группу изменений также входят 1393 самозанятых человека, из которых 1271 в Харьюмаа и 122 в Ида-Вирумаа. По данным налогово-таможенного департамента, изменение коснется примерно 12 800 сотрудников в Харьюмаа и 1700 сотрудников в Ида-Вирумаа.

Изменение обойдется в 8 миллионов евро, из которых 7,6 миллиона выделены из средств страхования от безработицы, а стоимость меры поддержки физических лиц составляет 0,4 миллиона, которые будут выделены из государственного резерва. Вместе с поддержкой заработной платы, введенной в декабре 2020 года, общая сумма поддержки составляет 24 миллиона евро.